Stroncato da un infarto per il troppo lavoro, Cassazione condanna il capo

09:27 - Lavorava senza tregua, anche 11 ore al giorno, pur di raggiungere gli obiettivi che il suo datore di lavoro gli aveva assegnato. Per il troppo lavoro, un dipendente di una grossa società di telecomunicazioni è stato colpito da un infarto risultato fatale. La Cassazione ha stabilito che una morte del genere deve essere risarcita dal datore, il quale non può ignorare "le modalità attraverso le quali ciascun dipendente svolge il proprio lavoro".

Maxi-risarcimento da 859mila euro - La Cassazione, per il decesso di Stefano S. dovuto ai "ritmi insostenibili" dell'attività lavorativa, ha accolto l'istanza della famiglia e condannato l'azienda corrispondere a moglie e figlia, rispettivamente, 434mila euro e 425mila euro, oltre agli oneri accessori.



In primo grado aveva vinto l'azienda - La Ericsson era ricorsa in Cassazione contro la decisione della Corte di Appello di Roma che, nel 2011, aveva accolto la richiesta di risarcimento danni patrimoniali e materiali avanzati dalla vedova, mentre in primo grado il Tribunale aveva negato la responsabilità del datore di lavoro.



Cassazione: "Società responsabile del modello organizzativo" - Ad avviso della Suprema Corte, il verdetto di appello ha ritenuto che "la responsabilità del modello organizzativo e della distribuzione del lavoro fa carico alla società, la quale non può sottrarsi agli addebiti per gli effetti lesivi della integrità fisica e morale dei lavoratori che possano derivare dalla inadeguatezza del modello adducendo l'assenza di doglianze mosse dai dipendenti". Inoltre il datore non può sostenere "di ignorare le particolari condizioni di lavoro in cui le mansioni affidate ai lavoratori vengano in concreto svolte".



La difesa della società si è basata senza successo sul fatto che i "ritmi serratissimi" adottati da Stefano S. "non erano a lei imputabili ma dipendevano dalla attitudine" del dipendente "a sostenere e a lavorare con grande impegno e al suo coinvolgimento intellettuale ed emotivo nella realizzazione degli obiettivi".