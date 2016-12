21:06 - La Cassazione ha accolto il ricorso della procura generale militare confermando tre ergastoli per gli ex militari nazisti della divisione "Herman Goering", accusati delle stragi sull'Appennino tosco-emiliano nella primavera del 1944. La Corte ha anche disposto un nuovo processo di appello per altri 2 militari e due eccidi rimasti senza colpevoli.