26 gennaio 2014 Strade killer, sei morti in poche ore Auto contro un albero a Roma, morti due ragazzi. Nel Tarantino e nel Maceratese altri due scontri mortali: le vittime sono un 23enne e un 40enne. Due fratelli sono deceduti in un altro incidente a Prato

14:32 - Due ragazzi sono morti a Roma, dopo che l'auto sulla quale viaggiavano si è schiantata contro un albero. E' successo all'alba, su via Nomentana, poco dopo il Gra. Una delle vittime aveva 20 anni, l'altra non è stata ancora identificata, ma dovrebbe avere all'incirca la stessa età. Sul posto la polizia di Roma Capitale e il 118. Le due salme sono state trasportate all'obitorio.

Nel Tarantino invece un giovane di 23 anni, Giulio Semeraro, di Sava, è morto per le ferite riportate in un incidente avvenuto sulla strada per Uggiano Montefusco. La sua auto è uscita dalla carreggiata finendo la sua corsa contro un muretto a secco. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane. Il 23enne, che aveva riportato gravi ferite alle testa e al torace, è morto dopo circa tre ore.



Macerata: furgone contro auto, un morto - Un uomo di 40 anni, Andrea Piccinini, nato a Macerata ma residente a Monte San Giusto, è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la Superstrada 77, fra Morrovalle e Monte San Giusto. Era alla guida di un furgone che, sembra durante un tamponamento, si è scontrato con un'auto con due persone a bordo. Nell'urto, molto violento, l'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è stato trovato esanime sull'asfalto dai soccorritori. Feriti in modo non grave gli occupanti dell'utilitaria.



Due fratelli morti a Prato - Due fratelli di 17 e 23 anni, di Prato, sono morti in un incidente stradale avvenuto all'alba all'incrocio tra via Filzi e via dei Gobbi. Ferito gravemente anche un loro amico, 23 anni, ora ricoverato in rianimazione. Secondo una prima ricostruzione l'auto con a bordo i ragazzi si sarebbe scontrata con una vettura dove si trovavano due giovani donne, di origine cinese, anche loro rimaste ferite, seppur in modo lieve, e trasportate al pronto soccorso dell'ospedale.



Incidente a Milano, grave un bambino - Un bambino sarebbe rimasto ferito gravemente in un incidente sul ponte che passa sopra Viale Certosa, a Milano. Il piccolo, secondo i primi rilievi citati da Youreporter.it, viaggiava senza essere assicurato al seggiolino.