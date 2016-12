Spari a Roma, clinicamente morto il 17enne colpito alla testa in strada

14:34 - E' stato dichiarato clinicamente morto il 17enne che lunedì notte era stato ferito in strada alla periferia di Roma da due colpi di pistola alla testa. In queste ore si sta valutando l'espianto dei suoi organi. Alla base dell'agguato, secondo gli inquirenti, potrebbe esserci una guerra tra pusher. Il ragazzo, con piccoli precedenti per droga, era stato soccorso da un passante.