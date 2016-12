4 marzo 2014 Si faceva dare 20 euro a preghiera: denunciato un falso prete a Roma Un cittadino bosniaco di 30 anni con precedenti è stato scoperto dal vero parroco e poi portato in caserma dai carabinieri Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:08 - Impartiva benedizioni ai fedeli in cambio di 20 euro, però i soldi raccolti non andavano alla chiesa ma direttamente nelle sue tasche. Un falso prete ha messo in atto una vera e propria truffa nella chiesa del Sacramento di Santa Maria in Via, a due passi da largo Chigi a Roma, prima di essere scoperto dal vero parroco che lo ha denunciato. Un 30enne bosniaco con precedenti è stato portato in caserma dai carabinieri.

Il truffatore si è presentato in chiesa vestito di un abito talare, su cui sfoggiava una copia del semplice crocifisso indossato da Papa Francesco, e con un breviario alla mano. Facile ingannare gli ignari fedeli, ma non il vero parroco della chiesa, che ha prontamente sporto denuncia. I carabinieri della stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno preso in custodia l'uomo, sequestrandogli anche l'attrezzatura usata per la truffa.