Sedicenne svizzero morto, indagati 4 studenti che erano in stanza con lui

22:15 - Quattro studenti svizzeri, tutti minorenni, sono indagati in merito alla vicenda del 16enne trovato morto con una coltellata al petto, martedì sera, all'interno di un albergo di Roma, dove era in gita con i compagni. I quattro, che erano in stanza con il giovane, sarebbero indagati per omicidio in concorso. Intanto è stato individuato il negozio della capitale dove gli adolescenti hanno acquistato i coltelli, uno dei quali ha ucciso il ragazzo.

Investigatori: "Gioco finito male o incidente" - Si è trattato di una tragica fatalità: un gioco finito male o un incidente con una ferita mortale che lo stesso ragazzo si sarebbe procurato da solo. E' questa l'ipotesi degli investigatori, condivisa dagli inquirenti, in merito alla morte del 16enne.



Coltello era stato gettato in giardino - Il coltello insanguinato che ha ucciso il giovane è stato gettato in giardino. L'arma è stato poi trovata, la sera stessa, dagli investigatori della polizia.