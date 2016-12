10:15 - Per la rottura due diverse tubature, a Roma nei quartieri Monte Mario e Primavalle si sono creati due fiumi d'acqua. All'alba la perdita a Monte Mario, dove i vigili urbani hanno chiuso al traffito via Francesco Borgatti e via Appiano. Il secondo caso in via dei Monti a Primavalle. La condotta Acea che rifornisce le due tubature sarebbe la stessa: si sarebbero creati problemi di pressione.