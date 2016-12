10:19 - Uno studente di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla Casilina tra Ferentino e Frosinone, in Ciociaria. Il giovane, che era con il suo scooter, si è scontrato con una vettura. Il violento impatto ha reso inutili tutti i soccorsi dei sanitari del 118: il ragazzo, residente a Ferentino, è morto poco dopo in ospedale. Il conducente della vettura è stato denunciato per omicidio colposo.