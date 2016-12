27 giugno 2014 Scomparsa nel nulla Mariastella Giorlandino, regina delle cliniche Roma, la donna è uscita di casa mercoledì mattina, da allora non si hanno più notizie. In passato aveva denunciato di essere vittima di stalking Tweet google 0 Invia ad un amico

15:44 - Sembra essere scomparsa nel nulla l'imprenditrice romana, manager dei centri diagnostici e laboratori d'analisi Artemisia Lab, Mariastella Giorlandino. Da giovedì non si hanno più notizie di lei. La donna sessantenne è uscita mercoledì come ogni giorno dalla sua villa sull'Appia, e non è più rientrata. In passato la donna aveva anche denunciato di essere vittima di stalking.

Forte la preoccupazione dei parenti per quello che le potrebbe essere successo. Il marito giovedì mattina si è recato alla caserma dei carabinieri dell'Eur per denunciare che non aveva più notizie della moglie dal giorno prima, nonostante avesse tentato più volte di rintracciarla. A quanto si apprende, al momento si indaga per scomparsa, ma non si esclude nessuna pista: dall' allontanamento volontario a qualcosa di più grave.



In passato aveva denunciato di essere vittima di stalking - Mariastella Giorlandino, infatti, appartiene a una nota e facoltosa famiglia del mondo della sanità romana. In passato aveva anche denunciato di essere vittima di stalking. In particolare, lo scorso anno la manager aveva raccontato di essere finita nel mirino di qualcuno che presentava esposti anonimi per spingere le forze dell'ordine a effettuare ispezioni nei centri di analisi e anche nella sua abitazione sull'Appia. Al vaglio degli investigatori ci sarebbero anche questi episodi denunciati dall'imprenditrice.