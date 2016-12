Sciopero Fiumicino,si muove Garante

17:51 - L'Autorità di garanzia per gli scioperi ha scritto ai vertici di Aeroporti di Roma, di Enac e al prefetto di Roma per chiedere informazioni sulla presunta protesta del personale di terra di Fiumicino. Lo sciopero "bianco" dei lavoratori di Alitalia nella gestione dei bagagli sta creando gravi disagi ai turisti e agli utenti. L'Authority, si legge in una nota, vuole "verificare la sussistenza dei presupposti per eventuali interventi".