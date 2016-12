10:53 - Due ragazzi morti e tre feriti, una di loro in modo gravissimo. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto poco dopo l'una a Viterbo. A perdere la vita nello schianto frontale tra due vetture Andrea Agostini di Vetralla di 19 anni e Paolo Aquilani di Viterbo di 21 anni. Rischia la vita anche una 20enne che viaggiava con loro. Gravi ma non in pericolo di vita invece i due 20enni dell'altra auto.