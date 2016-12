22:12 - Due studenti di 18 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto a Borgo Carso, in provincia di Latina. Feriti due loro compagni dell'istituto professionale Mattei che viaggiavano sui sedili posteriori. I giovani stavano tornando da un ristorante della zona dove la classe aveva festeggiato il Mak P 100, i cento giorni all'esame di maturità. La loro auto è uscita improvvisamente fuori strada schiantandosi contro un muretto.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 16. A lanciare l'allarme è stato un automobilista di passaggio che ha visto l'auto e chiamato il 118. I due studenti che viaggiavano davanti sono morti sul colpo, gli altri due compagni sono stati estratti dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco e trasportati poi in ambulanza all'ospedale di Latina. Sconvolti gli altri compagni che fino a poco prima avevano festeggiato con loro.



I nomi delle vittime, diffusi solo in serata, sono Gabriele Montecalvo e Rakesh Kumar. Altri due coetanei, che si trovavano sui sedili posteriori dal Fiat Doblò sul quale viaggiavano, sono rimasti gravemente feriti. L'incidente si è verificato intorno alle 16,30 lungo via Podgora, a Borgo Carso, alla periferia di Latina. I quattro studenti si erano appena allontanati dal ristorante "Il Ritrovo" di Borgo Carso, dove insieme agli altri compagni di classe e ai professori stavano festeggiando i 100 giorni dalla maturità.