Schettino e la "lezione" a La Sapienza: "Non mi spiego il putiferio"

22:52 - Il comandante della Costa Concordia Francesco Schettino torna sul seminario organizzato dall'Università La Sapienza di Roma al quale ha partecipato per raccontare la sua versione dei fatti in relazione all'incidente: "Sono dispiaciuto per tutto questo putiferio ma non mi spiego l'indignazione". Schettino aggiunge: "Mi sono limitato a descrivere l'incidente. So veramente per filo e per segno quello che è successo".

Schettino "salva" il professore - "Non conosco il professor Vincenzo Mastronardi", dice Schettino riferendosi al docente che ha organizzato il seminario del 5 luglio al Circolo Aeronautica Casa dell'Aviatore di Roma. "La mia presenza alla Sapienza è arrivata perché è stato l'ingegner Paduano a chiamarmi. L'ingegnere Ivan Paduano è, secondo la locandina dell'evento, il curatore della "ricostruzione dell'evento critico della Costa Concordia con l'aiuto della Grafica in 3D". "Il professor Mastronardi - dice ancora Schettino -l'ho visto per la prima volta nell'aula alla Casa dell'Aviatore e ci siamo salutati".



Mi dispiace per il putiferio - "Mi dispiace che si sia alzato tutto questo putiferio. Dopo la ricostruzione in 3D fatta dall'ingegner Paduano io mi sono limitato a descrivere l'incidente. Quali e perché sono state fatte delle scelte. Ho commentato la ricostruzione dell'evento rappresentato in 3D. Ho spiegato, grazie all'aiuto dell'ingegnere quello che è successo. Visto che io so veramente per filo e per segno quello che è successo il 13 gennaio del 2012". Niente spettacolarizzazione, quindi: "Certamente", risponde il comandante. E Come si spiega tanta indignazione? "Non lo so. Credo che chi si indigna vuole allinearsi ad una certa parte dell'opinione pubblica senza capire, o meglio senza conoscere quello che è successo".



Polemica col rettore de La Sapienza - Per il rettore della Sapienza, Luigi Frati, valgono "i tre gradi di giudizio, come per me. Oppure no?". Risponde così il comandante della Costa Concordia Francesco Schettino ad una domanda su quanto sostenuto dal rettore sulla sua presenza ad un seminario organizzato da una cattedra dell'Ateneo. Frati aveva definito "una scelta indegna ed inopportuna invitare un rinviato a giudizio per reati così gravi all'università che è una comunità educante".



"Vorrei sottolineare il pulpito da dove proviene la predica. Come scrive il Corriere della sera del 28 aprile 2014 - dice Schettino - il magnifico rettore risulterebbe plurindagato. Leggo con indignazione in merito alla condotta ed i trascorsi di Luigi Frati della Sapienza di Roma, il quale ha espresso principi di moralità inerenti il mio intervento che è stato solo un commento un video in 3D realizzato da alcuni tecnici. Qualora fosse vero - conclude il comandante - è veramente sconcertante venirne a conoscenza".



La precisazione dell'ingegnere - "Sia La Sapienza che il professor Mastronardi hanno spiegato che l'invito a Francesco Schettino è partito dagli stessi legali di Schettino e non da me": cosi' l'ingegnere Ivan Paduano ha voluto precisare in una nota riferendosi al seminario della Sapienza al quale ha partecipato il comandante della Costa Concordia.