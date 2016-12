Schettino: "Alla Sapienza nessuna lezione ma un commento a un video"

15:34 - "Ribadisco che il mio è stato un intervento tecnico sulla scorta delle mie conoscenze e della professionalità acquisita in tanti anni di servizio". Lo ha detto Francesco Schettino, attraverso il suo legale Cataldo Calabretta, in merito alle polemiche sulla sua presenza ad una lezione dell'università La Sapienza di Roma. Schettino ha poi precisato che "si è limitato a commentare un video sul naufragio della Costa Concordia".

"Il comandante Francesco Schettino - spiega il legale - non è stato chiamato a tenere, né ha tenuto alcuna lectio magistralis presso l'Università La Sapienza di Roma, né in altra sede universitaria, ma si è limitato a commentare un video sul naufragio della Costa Concordia".



Secondo l'avvocato Calabretta, "il comandante, nell'ambito di un'iniziativa riservata ad esperti del settore, ha commentato un video in 3D in cui venivano ricostruiti i momenti successivi al naufragio della nave Costa Concordia (dall'urto all'ammaino delle scialuppe)".



E le polemiche, secondo l'avvocato dell'ex comandante, sono "un inaccettabile tentativo di screditare Schettino, sottoposto, ormai da tempo, a un indegno linciaggio mediatico portato avanti, come in questa occasione, attraverso la diffusione di notizie niente affatto corrispondenti alla verità".