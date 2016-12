Scambio embrioni, ospedale: falso

20:50 - Non ci sarebbe nessun nuovo caso di scambio di embrioni all'ospedale Pertini di Roma. A denunciare la vicenda è l'associazione Agitalia ma la documentazione medica relativa all'amniocentesi a cui si è sottoposta la donna "è un falso" per Paola Grammatico, direttore del Laboratorio di Genetica Medica dell'ospedale San Camillo di Roma a cui la coppia si sarebbe rivolta. "Ho visionato i referti degli esami e e non sono autentici", spiega.