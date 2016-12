Sbarchi, papa:dramma senza fine

21:24 - In un messaggio diffuso a un anno dalla sua visita a Lampedusa, papa Francesco torna sull'emergenza sbarchi. "Mi reco ancora una volta spiritualmente al largo del Mediterraneo per piangere - scrive - e per gettare i fiori della preghiera di suffragio per le donne, gli uomini e i bambini, vittime di un dramma che sembra senza fine". E lancia un appello: "Le istituzioni competenti, specialmente a livello europeo, siano più generose nel soccorso".