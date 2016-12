S'appendono per gioco a una trave 10 feriti in discoteca a Sabaudia

20:08 - Dieci persone sono rimaste ferite, di cui una in modo serio, a causa del crollo, ieri notte, di un soppalco di una discoteca sul lungomare di Sabaudia. Il crollo si è verificato durante una festa a cui stavano partecipando anche i giocatori del Latina Calcio, squadra di serie B. Durante la festa alcuni ragazzi, tra cui un calciatore, si sono appesi ad una trave che ha ceduto.

"Non è la prima volta che ci ritroviamo per passare una serata insieme - ha detto il capitano del Latina Andrea Milani - lo facciamo spesso, è un modo per fare gruppo e consolidare la nostra coesione anche fuori dal campo. Posso tranquillamente affermare che non eravamo assolutamente ubriachi, nessuno di noi si è reso protagonista di atteggiamenti pericolosi. La caduta del soppalco è stata la conseguenza di un momento di euforia, sempre nell'ambito di un sano divertimento".



"Quanto accaduto - ha precisato anche il vicepresidente della società Pasquale Maietta - si è verificato per una leggerezza da parte di un ragazzo di 22 anni che si stava divertendo con i propri compagni". Il giovane ferito in modo più serio è stato ricoverato in ospedale.