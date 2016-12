Roma, violentano 25enne e colpiscono vigilesse in pieno centro: arrestati

23:24 - Roma, pieno centro storico. Sono da poco passate le 20 quando una ragazza viene aggredita da quattro uomini mentre sta passeggiando per via Borgognona, strada che collega piazza di Spagna a via del Corso. La molestano con frasi pesanti e poi tentano di violentarla. Due vigilesse intervengono e subiscono a loro volta un'aggressione. Grazie all'arrivo dei rinforzi, però, la municipale riesce a fermare tre dei quattro malviventi, tutti di origine polacca.

Teatro della violenza, avvenuta giovedì sera poco dopo la chiusura dei negozi, è il cuore della Capitale. A pochi passi dalla scalinata di piazza di Spagna, via Borgognona è una parallela di via Condotti e via Frattina che, grazie ai loro negozi, attirano milioni di turisti ogni anno.



Le vigilesse hanno visto la ragazza a terra, in stato di shock. Le hanno chiesto cosa fosse accaduto e lei ha risposto: "Aiutatemi, mi hanno violentato" e ha indicato alcuni uomini poco distanti. E' così scattato l'inseguimento. Alla vista delle divise, i quattro malviventi hanno infatti tentato la fuga e non hanno esitato a colpire una vigilessa con un borsone pur di riuscire nel loro intento di sfuggire al fermo.



Grazie anche all'arrivo di altri agenti della municipale, tre dei quattro sono stati arrestati. Dovranno rispondere di violenza sessuale in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.



La ragazza aggredita è stata subito soccorsa ed è stata trasportata all'ospedale Santo Spirito dove è stata medicata e poi dimessa: la prognosi è di 30 giorni. Le due agenti, portate all'Umberto I, ne avranno per sette giorni.



Comandante vigili si complimenta con un tweet - "Ieri. Due vigili, due giovani donne, sono intervenute in difesa di una ragazza aggredita sessualmente da 4 delinquenti. Tre arresti, lei salva". E' il tweet con cui il comandante della Polizia Municipale di Roma, Raffaele Clemente, si è complimentato con le vigilesse.