Roma, vigili urbani in sciopero nel giorno dei due Papi Roncalli e Wojtyla

11:29 - Vigili urbani sul piede di guerra a Roma. I caschi bianchi sarebbero pronti a uno sciopero proprio in prossimità di un evento importante per la Capitale: la canonizzazione dei due Papi Roncalli e Wojtyla, prevista per domenica 27 aprile. Il sindacato Ospol ha convocato per oggi un'assemblea generale alla quale dovrebbero partecipare oltre mille vigili.

Due tranche di sciopero - L'astensione dal lavoro avverrebbe in due tranche: la prima dalle 7 alle 10, e la seconda dalle 14 alle 17.



Il sindacato contro i tagli sui servizi notturni e festivi - La vertenza nasce dalla richiesta del Campidoglio di effettuare tagli sulle indennità di disagio soprattutto durante i servizi notturni e festivi, comprese le domeniche. Ma il sindacato fa notare che è ancora pendente lo stato di agitazione per la sicurezza sul posto di lavoro e per i rischi fisici legati al servizio notturno e diurno. Servizi, fanno notare all'Ospol, che vengono effettuati senza mezzi di protezione e senza le dovute coperture assicurative.