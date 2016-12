Roma, uomo ucciso per strada con sette colpi di pistola

23:44 - Omicidio in serata a Roma. Un uomo, non ancora identificato, è stato ucciso in strada con sette colpi di pistola in via di Rocca Cencia, zona Borghesiana, intorno alle 20. I killer sono poi riusciti a dileguarsi. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La vittima, probabilmente italiano e dall'apparente età di 35-40 anni, secondo gli investigatori aveva un appuntamento con i killer.

L'uomo sarebbe giunto sul posto con la sua auto e per poi essere trafitto dai proiettili esplosi dopo essere sceso dalla vettura. In terra sono stati trovati diversi bossoli, forse di una pistola 7,65 o di una calibro 38.