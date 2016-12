Roma, uomo ucciso a coltellate

19:24 - Un uomo è stato ucciso a coltellate a Roma, nel quartiere Monte Sacro. E' accaduto intorno alle 18.30 in via Arturo Graf. Sul posto la polizia che ha fermato il presunto assassino. Si tratterebbe di un parente. L'accoltellamento è avvenuto all'interno di un appartamento al primo piano. La vittima è poi uscita dal palazzo nella speranza di riuscire a sfuggire all'aggressore. Il killer è stato trovato con ancora in mano il coltello sporco di sangue.