Roma, una barista reagisce a una rapina: uccide il ladro a coltellate

00:36 - Un romano di 29 anni è morto dopo una tentata rapina in un bar a Fiumicino, alle porte di Roma. Il 29enne era entrato assieme ad un complice nel locale, esplodendo alcuni colpi di pistola. La barista, una romena, ha reagito, e c'è stata una colluttazione durante la quale la donna ha colpito il giovane all'addome in cucina con un coltello. Il cadavere del giovane è stato trovato a bordo di un furgone sul quale i due erano scappati. Preso il complice.

I malviventi erano riusciti a portare via circa 350 euro. Non è ancora chiaro se i colpi esplosi fossero proiettili a salve. Durante la fuga, in strada, dopo essere saliti a bordo del furgone, i rapinatori hanno avuto un incidente in via della Scafa, poco distante dal locale, il bar Coffee Break in via Hermada.



Il cadavere era in un terreno incolto - Il cadavere dell'uomo, pregiudicato, si trovava in un terreno incolto tra via Vellere e via della Scafa, a ridosso di una siepe e di una rete di recinzione. Il complice è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Fiumicino in via Vellere, pochi minuti dopo la rapina e l'allarme lanciato dalla barista. Il luogo si trova a circa 500 metri dal bar. Gli inquirenti stanno compiendo degli accertamenti per verificare se ci fosse stato anche qualche altro complice.



Trovata la pistola del rapinatore - Una pistola è stata trovata dalla polizia nelle vicinanze del cadavere del rapinatore ucciso. L'arma è ora al vaglio della Scientifica. Poco dopo le 23, in via Vellere, è arrivato il mezzo della mortuaria che dovrà trasferire il corpo in obitorio.