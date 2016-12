8 agosto 2014 Roma, uccide moglie e spara al figlio Momenti di follia a Fiumicino. L'uomo, 72 anni, dopo l'ennesima lite, ha impugnato la pistola e ha sparato al figlio, che si era chiuso nel bagno, attraverso la porta a vetri. Poi ha ucciso la moglie che lo avrebbe accusato di aver avuto una relazione con la nuora Tweet google 0 Invia ad un amico

Il 32enne è stato ricoverato all'ospedale Grassi di Ostia e non correrebbe pericolo di vita. Ci sarebbero continue liti tra padre e figlio dietro l'omicidio. Alla base delle discussioni sembra ci fosse la ex moglie del 32enne. L'anziano, dopo l'ennesima lite, ha impugnato la pistola e ha sparato al figlio, che si era chiuso nel bagno, attraverso la porta a vetri. Poi avrebbe ucciso la moglie che, a quanto ricostruito, lo avrebbe accusato di aver avuto una relazione con la nuora.