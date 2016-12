00:06 - Un uomo di circa 40 anni è stato trovato morto stasera in una casa cantoniera abbandonata alle spalle di Parco Leonardo a Fiumicino, vicino a Roma. Sul corpo avrebbe diversi ematomi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per omicidio. L'uomo potrebbe essere uno straniero senza fissa dimora. Al momento non è escluso che sia stato picchiato durante una lite