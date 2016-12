21:13 - Il corpo di uomo, nudo e con alcune ferite forse dovute a percosse, è stato trovato a Roma. Il ritrovamento è avvenuto in via Brandolini, al quartiere Nuovo Salario. Al momento gli investigatori non escludono che possa trattarsi di un omicidio a sfondo sessuale. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia.