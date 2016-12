2 aprile 2014 Roma, trovate due tele di Gauguin e Bonnard rubate negli anni 70 Il ritrovamento è stato effettuato dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Erano scomparse da Londra Tweet google 0 Invia ad un amico

13:26 - Svelate, alla presenza del ministro Dario Franceschini, le due tele di Paul Gauguin e Pierre Bonnard rubate a Londra nel 1970 e ritrovate dai carabinieri dei Beni Culturali. Si tratta per Gauguin del "Fruits sur une table ou nature au petit chen" e per Bonnard de "La femme aux deux flauteuils". I due quadri sono stati recuperati in Italia un mese fa circa e sono stati quotati rispettivamente 15-35 milioni di euro e 600mila euro.