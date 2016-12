23:28 - Un ciclista, d'età compresa tra i 35 ed i 40 anni, non ancora identificato, è morto dopo essere stato investito da un'auto a Roma in via Prenestina. La persona che ha investito l'uomo si e' fermata per prestare soccorso e il 118 di Roma ha trasportato la vittima all'ospedale di Tor Vergata, dove è morta poco dopo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.