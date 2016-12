09:50 - Traffico in tilt a Roma, dove è in corso lo sciopero dei dipendenti capitolini e dei vigili urbani contro il rischio di un taglio dei loro stipendi. L'assenza dalle strade dei "pizzardoni" ha provocato code e rallentamenti in varie zone della città, in particolare sulle principali direttrici verso il centro. Caos traffico anche nella zona della Bocca della Verità, punto di partenza del corteo dei dipendenti.