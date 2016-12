Roma, tenta borseggio in metro: 52enne ucciso a botte

10:21 - E' finito in tragedia un tentato borseggio nella metropolitana di Roma. Un romeno di 52 anni, infatti, secondo la prima ricostruzione della squadra mobile del commissariato Esquilino, che ha raccolto alcune testimonianze, sarebbe stato picchiato brutalmente da alcuni viaggiatori che avevano subito uno scippo poco prima. A trovare lo straniero in fin di vita è stato il personale di vigilanza in servizio alla fermata della linea A di piazza Vittorio.