Roma, si apre una voragine in strada Un'auto parcheggiata ci cade dentro

21:31 - Una voragine si è aperta a Roma nella notte tra venerdì e sabato in via Ruggero di Lauria, nei pressi di piazzale degli Eroi, a causa della rottura di una tubatura dell'acqua. L'incidente ha causato l'allagamento di tutta la strada e di alcune vie limitrofe. Un'auto che era parcheggiata in strada è finita nella voragine.

"La voragine che si è creata su via Ruggero Lauria è stata determinata dalla rottura di una condotta idrica principale - comunicano Paolo Masini, assessore allo Sviluppo delle Periferie, infrastrutture e manutenzione urbana di Roma Capitale e Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio Roma I -. Per questo ci siamo attivati subito con Acea che ha provveduto a interrompere l'erogazione idrica nella zona interessata e a fornire acqua potabile con due autobotti posizionate su via Pisani e via Tunisi. La squadra di pronto intervento è al lavoro dalla notte di venerdì. L'azienda ha assicurato che fornirà aggiornamenti sulla conclusione del ripristino non appena sarà determinata l'entità dell'intervento".



Le vie provvisoriamente chiuse al traffico sono via di Lauria da Via Andrea Doria a Via Candia; via Caracciolo da via Mocenigo a via Pisani, e quest'ultima è presidiata dai vigili che consentono il transito solo ai mezzi di soccorso e ai veicoli diretti al Pronto soccorso oftalmico.