Roma, sequestrò il figlio di un boss della 'ndrngheta: 40enne arrestato

08:56 - Un uomo di quarant'anni è stato arrestato dai carabinieri per il sequestro lampo, avvenuto a Roma a novembre, di uno studente calabrese ventitreenne, figlio di un boss della 'ndrangheta del clan Coluccio. Il giovane fu rilasciato qualche ora dopo. Dietro l'episodio, l'ombra di una lotta tra clan per la gestione dello spaccio di droga.

I carabinieri del Nucleo investigativo della Capitale hanno arrestato il quarantenne, anche lui di origini calabresi, con precedenti ma non per associazione mafiosa, eseguendo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo avrebbe agito almeno con altri quattro complici, non ancora identificati.



Il sequestro lampo il 27 novembre - L'episodio del sequestro risale al 27 novembre, quando il giovane fu aggredito in strada in pieno giorno a Roma, nei pressi della sua abitazione nel quartiere Africano, da un gruppo di sconosciuti che lo caricarono di forza su un'auto allontanandosi. A dare l'allarme al 112 furono alcuni passanti che avevano notato la scena.



I carabinieri ascoltarono il giovane dopo il suo rilascio, e nonostante la reticenza della vittima, i carabinieri sono riusciti a identificare uno dei rapitori. L'uomo è stato rintracciato e arrestato a Maropati, in provincia di Reggio Calabria, ed è ora recluso nel carcere di Palmi.



Sequestro forse scontro tra clan - Secondo gli investigatori, il sequestro sarebbe maturato nell'ambito di uno scontro tra clan calabresi. Il clan "Coluccio" infatti, attivo nella zona di Roccella Ionica in provincia di Reggio Calabria, è ritenuto una delle compagini calabresi più attive nella gestione del narcotraffico internazionale dal Sudamerica.