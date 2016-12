Roma, scompaiono 2 calciatori Congo

17:48 - Due giocatori della nazionale Under 20 di calcio della Repubblica del Congo sono scomparsi a Roma. I due, di 16 e 17 anni, erano in ritiro con la squadra in un hotel e il loro rientro a casa era previsto tra due giorni. Sembra che i due calciatori abbiano preso accordi via Faceboook con una persona che avrebbe loro garantito, dietro compenso, la fuga per non rientrare in patria, dove sono in corso violenti scontri etnici e con gruppi paramilitari.

Dopo essere usciti pomeriggio per un giro in città, i due ragazzi non avevano fatto rientro in albergo in zona Eur. A denunciare la scomparsa dei due giocatori alla polizia sono stati i responsabili della Federazione congolese. Fino ad alcuni giorni fa la nazionale dei giovani aveva partecipato per la prima volta al Torneo di Viareggio, 'vetrina' dei calciatori in erba. A ricoprire l'incarico di selezionatore del Centro nazionale di formazione di giovani calciatori della Repubblica del Congo è proprio un allenatore italiano, Paolo Berrettini, in passato già allenatore del Senegal.