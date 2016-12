18:54 - Traffico in tilt a Roma dove oggi è in corso lo sciopero dei dipendenti capitolini e dei vigili urbani. Assenti dalle strade della Capitale i caschi bianchi, code e rallentamenti si registrano in varie zone della città e in particolare sulle principali direttrici verso il centro: dalla Nomentana alla Tiburtina, dalla Cassia all'Aurelia, dalla Tuscolana alla Trionfale, dalla Prenestina alla Laurentina, dalla Salaria all'Appia Nuova ma anche sulla Tangenziale Est, su via Cristoforo Colombo e sul Grande Raccordo Anulare. Caos traffico anche in centro, in particolare nella zona della Bocca della Verità, punto di partenza del corteo dei dipendenti che oggi scioperano contro il rischio di un taglio ai loro stipendi.