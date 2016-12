21:34 - "Al momento il triplice ferimento non sembra essere collegato a scontri tra tifosi, ma avrebbe cause occasionali". Lo sostiene la Questura di Roma in una nota, riferendosi alle persone colpite d'arma da fuoco in viale di Tor di Quinto nei pressi dello stadio Olimpico poco prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina.