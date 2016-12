Roma, quattro carabinieri accoltellati da uno squilibrato nel quartiere Prati

22:46 - Un colonnello dei carabinieri e tre sottufficiali sono stati accoltellati nel pomeriggio a Roma in piazza della Libertà, nel quartiere Prati, da uno squilibrato. L'uomo, il 62enne tedesco Klaus Dieter Bogner, che era armato con un martello e un coltello, è stato arrestato. I quattro militari sono stati trasportati all'ospedale Santo Spirito e al San Carlo di Nancy: il più grave è l'ufficiale che, colpito al fianco, è in prognosi riservata.

La situazione più critica è quella del tenente colonnello Claudio Rubertà, comandante del nucleo Radiomobile; gli altri feriti sono il maresciallo Pasquale Leone, il vice brigadiere Ciro Russo e il carabiniere scelto Natale Rutigliano. Nessuno è però in pericolo di vita. "Siamo tranquilli e sereni", hanno detto i due più gravi al comandante provinciale di Roma, colonnello Salvatore Luongo, che ha fatto loro visita con il comandante generale dell'Arma Leonardo Gallitelli.



L'arrestato è un clochard tedesco - L'uomo finito in manette è un clochard tedesco, accusato di tentato omicidio. Bogner aveva minacciato alcuni passanti, che avevano poi chiamato il 112. I primi due militari accorsi lo hanno fermato per un controllo ma l'uomo ha reagito colpendoli con un martello. Quando è arrivata l'altra pattuglia ha tirato fuori il coltello e ha iniziato a colpire i militari che sono riusciti comunque a bloccarlo.



Una testimone: "In strada c'era il panico" - "Era come in un poliziesco: ho visto l'uomo che scappava con il martello in mano, la gente gridava. Lo hanno bloccato proprio davanti alla vetrina del mio negozio". A parlare è la dipendente di una farmacia che ha assistito alla scena. "In strada c'era il panico - spiega - ho sentito le grida, sono uscita fuori e ho visto i carabinieri che correvano dietro all'uomo. La corsa si è arrestata proprio davanti alla mia farmacia, i carabinieri erano feriti e ho visto molto sangue: così ho dato un primo soccorso portando disinfettante e garze".



Pinotti: "Non fare montare un clima di odio" - "Sono preoccupata per il ferimento dei carabinieri avvenuta a Roma e porto loro la mia solidarietà. Attenzione a non far montare un clima d'odio contro le forze dell'ordine". Lo ha detto il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, in riferimento anche alla vicenda del ragazzo ucciso da un carabiniere a Napoli.