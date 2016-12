Roma, presa la banda dei Rolex: aveva rapinato anche Renato Zero

12:18 - La Squadra mobile di Roma ha arrestato quattro banditi considerati i componenti della "banda del Rolex" che due settimane fa avevano rapinato anche Renato Zero a Roma. Tutti 33enni napoletani residenti nei Quartieri Spagnoli, solo poche ore prima di finire in manette i quattro avevano messo a segno altri due colpi nella Capitale, ma la polizia è riuscita a fermarli immediatamente dopo l'ultima rapina.

Identico per tutte le rapine il modus operandi della banda: i banditi avvistavano la vittima, la seguivano con i loro scooter e poi passavano all'azione o con una scusa (ad esempio un finto incidente stradale, o nel caso di Renato Zero la richiesta di un autografo) o sotto la minaccia di una pistola, per poi darsi alla fuga.