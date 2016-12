Roma, Papa incontra scuole italiane

16:40 - Papa Francesco è arrivato in piazza San Pietro, a Roma, in occasione della manifestazione "We care". Il Santo Padre ha voluto partecipare all'incontro con la scuola italiana organizzato dalla Cei nel cuore del Vaticano, dove è arrivato a bordo della sua jeep bianca scoperta e dove è stato acclamato e applaudito dai numerosissimi giovani accorsi. Il pontefice ha poi fatto un giro tra i ragazzi in auto, salutando e stringendo le mani dei partecipanti.