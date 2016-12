09:12 - Si sono consegnati ai carabinieri i due cugini ricercati dal 2012 per l'omicidio aggravato premeditato, in concorso, di Marco Zioni, ucciso a colpi di arma da fuoco nel quartiere di Montespaccato di Roma. L'omicidio avvenne a seguito di una lite per l'affidamento di un minore, all'epoca di 10 mesi, conteso da due famiglie del quartiere.