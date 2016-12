Roma, occupato ex deposito Atac

16:17 - I movimenti per la Casa hanno occupato un ex deposito Atac a Roma. "L'azione è una risposta a Renzi e ad Alfano", affermano gli attivisti chiedendo la liberazione dei due leader, Paolo Di Vetta e Luca Fagiani, arrestati il 20 maggio. Sono presenti alcune volanti della polizia e gli agenti della Digos. I manifestanti hanno annunciato per le 18 un'assemblea cittadina all'interno dello stabile che intendono occupare per qualche giorno.