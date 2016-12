Roma: non accetta fine della storia, arrestata aggrappata a finestra dell'ex

16:35 - Non è mai riuscita a darsi pace per quella fugace relazione finita con un collega sposato. Dopo averlo perseguitato, giovedì sera a Roma l'epilogo, quando la donna si è presentata furiosa a casa dell'ex amante. I poliziotti l'hanno trovata aggrappata alla finestra nel tentativo di entrare nell'appartamento. Arrestata, dovrà rispondere di stalking, violazione di domicilio aggravata, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Una furia incontrollabile - L'incredibile vicenda ha come protagonista una donna di 46 anni, di origini calabresi, che non ha accettato la fine della relazione con un collega sposato, conosciuto due anni fa. Dopo averlo perseguitato con centinaia di telefonate e messaggi, è passata all'azione presentandosi a casa dell'ex amante. Una volta arrivata ha cominciato a suonare insistentemente al citofono e, visto il rifiuto a farla entrare, ha preso a calci il cancello. Non contenta si è poi arrampicata sulla recinzione del giardino ed è entrata. Una volta all'interno della proprietà ha iniziato a lanciare qualunque cosa trovasse lungo il cammino contro le finestre dell'abitazione, per poi avventarsi sulla finestra del salotto da dove gridava insulti alla coppia.



Quando gli agenti, chiamati dalla vittima, sono giunti sul posto, hanno trovato la donna aggrappata alla grata della finestra e hanno dovuto faticare parecchio, dopo aver ricevuto calci e pugni, per farla scendere e arrestarla.