Roma, neonata muore in ospedale

18:55 - Una neonata di otto giorni, di Piglio, nel Frusinate, è morta all'ospedale Casilino, a Roma, in seguito a una crisi respiratoria, forse legata a problemi cardiaci. Nella struttura sanitaria romana la neonata era giunta in gravi condizioni dopo il trasferimento dall'ospedale di Alatri, dove i genitori l'avevano portata per le difficoltà respiratorie. Per chiarire le cause della morte sul corpo della piccola sarà eseguita l'autopsia.