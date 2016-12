Roma, molestie ad alunne e lezioni di kamasutra: prof rischia processo

11:37 - Un docente di italiano e storia, che insegnava in tre diversi istituti romani, è accusato di molestie sessuali nei confronti di una quarantina di sue alunne, alcune delle quali minorenni. Il sostituto procuratore Vittoria Bonfanti ha chiuso le indagini e il professore, sospeso, rischia ora il rinvio a giudizio. Secondo gli inquirenti, l'uomo spiegava dettagliatamente in classe il kamasutra e poi faceva avance e domande molto intime.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, i fatti sarebbero avvenuti tra il 2007 e il 2010. Non è stato facile, per le ragazze molestate, trovare il coraggio di sporgere denuncia. Le ha aiutate la dirigente di una scuola del centro di Roma, che avrebbe per prima avvertito la Procura di Roma.



Dalle indagini è poi emerso che il professore avrebbe molestato anche studentesse di altri due istituti, uno alla periferia della Capitale e uno in provincia.