Roma,lite in strada:un ferito grave

00:34 - Un uomo di circa 25 anni è stato soccorso nel quartiere di San Lorenzo a Roma per una profonda ferita da arma da taglio alla gola. E' stato trasportato all'ospedale San Giovanni dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo del ferimento, in via dei Rutoli, è intervenuta la polizia. A quanto si è appreso, il 25enne ha riferito di essere stato ferito al termine di una lite. Non si è esclude che si tratti di un tossicodipendente.