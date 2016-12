Roma, la capretta pascola nella stazione della metropolitana

18:06 - In principio fu una famigliola di maiale ad essere avvistata nella zona Boccea mentre rovistava in un cassonetto della Capitale. Poi fu la volta del cinghiale al guinzaglio sul tram numero 8 che fece impazzire il web. Adesso la grande bellezza della Città eterna ha convinto una capretta ad abbandonare il proprio habitat naturale per un contesto più "residenziale": l'esemplare di ruminante è stato notato e filmato nella stazione della metro A di Valle Aurelia.