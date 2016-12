01:06 - Incidente mortale in zona Roma Sud. Un uomo di 35 anni che viaggiava a bordo di uno scooter, ha investito due persone in via di Grotta Perfetta ed è morto sul colpo. Dei due pedoni uno era una donna, che è stata trasportata in codice rosso in ospedale dopo l'investimento, mentre l'altro, un uomo, è rimasto ferito solo lievemente. Sul posto per i rilievi la polizia municipale.