24 gennaio 2014 Roma, incendio in un residence per stranieri: morto un extracomunitario Nel rogo, divampato nella notte, sono inoltre rimaste ferite tre persone, due delle quali in maniera grave Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:29 - Un extracomunitario è morto carbonizzato ed altre tre persone sono rimaste ferite, di cui due in maniera grave, dopo l'incendio scoppiato in un residence a Roma occupato da stranieri, in zona Monte Mario. Sul posto è intervenuto il 118 capitolino e i vigili del fuoco. Tra le persone trasportate d'urgenza in ospedale anche un 40enne agente di polizia, rimasto ferito durante i soccorsi.

Non è stato ancora identificato il corpo della persona trovata carbonizzata. L'incendio potrebbe essere scoppiato a causa dell'esplosione di una piccola bombola di gas ma i vigili del fuoco stanno ancora accertando le cause.



Il "precedente" nel 2001 - Nel residence, formato da una serie di mini appartamenti ognuno di circa 35 metri quadrati, nel 2001 si verificò un incidente simile a causa dello scoppio di una bombola di gas, durante il quale morirono due persone.