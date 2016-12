Roma,incendio in centrale elettrica

00:34 - Un grosso incendio è scoppiato all'interno della centrale elettrica Terna a Roma, in via Laurentina, fuori dal Gra. Un trasformatore da 380 mila watt è andato in fiamme insieme a circa 65mila litri di olio contenuto in un serbatoio per il liquido di raffreddamento. Al momento non risultano persone intossicate, mentre in alcune zone della Capitale si segnalano black-out. I pompieri sono intervenuti con sei squadre e due mezzi aeroportuali.