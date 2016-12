14 maggio 2014 Roma, il vento sfida la pazienza del Papa Via lo zuccotto, giro in jeep a capo scoperto Raffiche su piazza San Pietro: Francesco è costretto a fare a meno della papalina Tweet google 0 Invia ad un amico

13:02 - La mantellina che non vuole saperne di stare al suo posto, palloncini che si piazzano davanti al suo viso e lo zuccotto che vola via. Il vento ha messo a dura prova la pazienza di Papa Francesco, impegnato in San Pietro nella tradizionale udienza del mercoledì. Il pontefice è stato costretto dalle forti raffiche a fare a meno della papalina, consegnata al segretario, ed è salito sulla jeep a capo scoperto.