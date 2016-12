Roma, il ritorno dei maiali vicino ai cassonetti

12:35 - Era il 26 dicembre quando nei piazzali del quartiere romano di Boccea furono girate delle immagini nelle quali si vedevano dei maiali intorno ai cassonetti dell'immondizia. Adesso, come denuncia un dipendente dell'Ama, questi animali sono tornati. Le immagini di dicembre avevano fatto il giro del mondo e, inevitabilmente, avevano fatto scattare la polemica tra chi dovrebbe tenere pulita la strada ed i rappresentanti comunali. Questa volta l'Ama, l'azienda comunale per l'ambiente, ha assicurato di aver svuotato i cassonetti e che quindi provvederà a denunciare i proprietari dei maiali, ossia allevatori che avrebbero il compito di sorvegliare il proprio bestiame.

La gestione dei rifiuti rimane, però, un tema molto scottante soprattutto dopo gli accertamenti della Guardia di Finanza che ha quantificato un danno alle casse dello Stato pari a quasi 5 milioni di euro. Un'emergenza che colpisce anche altre regioni ma che ancora non ha trovato soluzione. In Lazio dovrebbe essere nominato a breve un nuovo commissario straordinario che si occuperà di far tenere pulita la città.