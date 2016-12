Roma, il neomelodico Tomasello arrestato dopo rapina al benzinaio

14:31 - Ha tentato invano di rapinare un distributore sulla via Prenestina, a Roma, all'altezza del civico 490, ieri, e, sparando un colpo di pistola, ha ferito a un piede un passante. E' stato subito arrestato. Lo sfortunato colpo è stato messo in atto da Giuseppe Tomasello, 22 anni, noto cantante neomelodico napoletano, ma nato a Roma e residente alla Borghesiana.

L'artista prestato alla criminalità ha usato un'auto rubata e, armato di pistola, ha chiesto l'incasso. Quando il benzinaio si è rifiutato di consegnare il denaro, Tomasello ha esploso un colpo che ha centrato in modo non grave un passante.



Il rapinatore è conosciuto tra gli amanti della canzone neomelodica napoletana non solo per i suoi meriti musicali: era stato già arrestato lo scorso gennaio per spaccio e poi scarcerato a luglio scorso dopo una condanna per droga.